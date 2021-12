Carla Visi participa do Brazilian Day

Carla Visi vai participar, no dia 31 de agosto, da Lavagem de Nova Iorque, evento produzido por Silvana Magda, na cidade mais cool dos Estados Unidos. Já no dia 1 de setembro, a cantora se apresenta no Brazilian Day, festival de música e artes brasileira, que também acontece na "big apple". Na ocasião, Carla Visi vai cantar o Hino Nacional do Brasil. Outros artistas como Zeca Pagodinho e Gustavo Lima também estarão no evento.

adblock ativo