Carla Visi fala sobre sua experiência em cima do trio

Uma das musas eternas do axé music, Carla Visi brilhou nos anos 90. Com o seu talento, carisma e beleza, a cantora escreveu uma história de sucesso no Cheiro de Amor.

Lembra da sensação de tocar pela primeira vez num trio elétrico?



Foi como backing vocal, entre 1987 e 1988. Tinha apenas 18 anos e foi uma loucura e ao mesmo tempo fascinante.

Já passou por algum episódio inusitado?



Em 1997, no Cheiro, tinha uma mão mecânica no trio, tipo um guindaste, em que eu ficava em cima e chegava perto dos camarotes. Ficava desesperada, pois aquilo não tinha estabilidade. Tremia de medo.

E nenhuma saia justa?



Sim. Numa micareta, em Valença, o trio derrubou uma marquise. Ninguém se feriu, mas tivemos que parar o som, dar ré e voltar por outra rua.

Que música sintetiza a emoção do Carnaval?



"Vai sacudir, vai abalar", sem dúvida. É exatamente o que acontece em cima do trio. É a mensagem certa para o Carnaval.

adblock ativo