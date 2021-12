Carla Perez posta foto de "abraço gostoso" em Xanddy

No Dia do Abraço, celebrado nesta quarta-feira, 22, Carla Perez comemorou o dia com um abraço no marido Xanddy. A apresentadora postou na rede social Instagram a foto do momento. "Um abraço assim, bem gostoso pra todos vocês meus amores, neste #DiaDoAbraço", colocou na legenda.

