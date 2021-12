Carla Perez posta foto agarradinha com Xanddy

Em um voo para o Rio de Janeiro, a apresentadora Carla Perez postou uma imagem agarradinha ao lado do marido, o cantor Xanddy, do Harmonia do Samba. A foto foi publicada nesta segunda-feira, 1º, no Instagram. Carla acompanha o marido na série de show que o líder do Harmonia realizada na cidade carioca. O projeto A Melhor Segunda-Feira do Mundo, que nasceu em Salvador, acontece pelo segundo ano no Rio. "Alô, São Gonçalo. Alô, Rio de Janeiro, estamos chegando... Hoje tem 'A Melhor Segunda-Feira do Mundo' na #I9Music com #HARMONIA + participações de @pretagil e #GrupoBomGosto. Vamos balançar minha gente!", escreveu.

