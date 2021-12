Carla Perez homenageia Xanddy em aniversário de casamento

A apresentadora Carla Perez deu mais uma prova de amor pelo marido, o cantor Xanddy, do Harmonia do Samba, e mostrou que está tudo em ordem com o casamento.

Os dois completaram 11 anos de casados nesta quinta-feira (25) e a loira homenageou o maridão com um vestido com o rosto dele e uma música de Jorge Vercilo, que ela escreveu na legenda de uma foto postada no Instagram.

"Desde que te vi/ Tô cego de paixão/ Nunca mais pensei em mim, pirei/ Quando a luz do teu olhar/ Cruzou o meu olhar (...)".

adblock ativo