Carla Perez faz nova cirurgia no nariz, diz colunista

A apresentadora Carla Perez teria dado uma nova repaginada no nariz, de acordo com a colunista Fabíola Reipert. Além da operação no nariz, a ex-dançarina do Tchan também teria turbinado os seios trocando a prótese de silicone. Essas não seriam as primeiras plásticas da loira, que mexeu no nariz e seios no início da carreira.

Dessa vez, as possíveis cirurgias foram feitas sem alarde, já que a nova carreira da mulher de Xanddy como apresentadora de programa infantil é mais discreta, do que na época de dançarina de pagode.

adblock ativo