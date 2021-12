Carla Perez faz declaração para Xanddy no Dia dos Namorados

A apresentadora Carla Perez homenageou seu marido, o cantor Xanddy, por meio de suas contas no Instagram e Twitter nesta quarta-feira, 12, Dia dos Namorados e do aniversário do artista.

Meu amor, hoje no #DiaDosNamorados e dia de seu #Aniversário, o presente é meu, você é o meu maior… instagram.com/p/adTb7jAHAJ/ — CARLA PEREZ (@CARLAPEREZCP) 12 de junio de 2013

Na declaração, Carla elogiou Xanddy como pai e marido, dizendo que ele é "amoroso, preocupado, atencioso, carinhoso, responsável, cúmplice ...". Ela cita o que gosta no artista: "Amo sua voz. Amo sua dança. Amo seu sorriso. Amo seu jeito rabugento. Amo suas brincadeiras. Amo sua boca na minha. Amo seu corpo no meu. Amo dividir a minha vida com você".

Ela ainda deseja que o "amor (deles) seja eterno".

adblock ativo