Carla Perez faz aniversário e agradece a Jesus

Carla Perez completa 36 anos neste sábado, 16. Ela utilizou a rede social Instagram para colocar uma foto de quando era criança e agradecer pela vida.

"Jesus obrigada por... . Me fazer sonhar. Ter permitido que eu viesse ao mundo nesta data. Sua benignidade, fidelidade, amor... Ter colocado em minha vida pessoas que me ensinam a crescer. Ter escolhido o melhor pai e a melhor mãe do mundo. Ter escolhido os meus pequeninos irmãos para fazer de mim uma criança mais alegre. Ter me ensinado a compartilhar desde cedo. Ter me dado uma grande família que amo; sobrinhos, cunhados, tios, primos... Ter me dado amigos verdadeiros que distante ou perto querem o meu bem. Ter me levantado toda vez que cai. Ter escolhido o meu príncipe encantado; um homem companheiro, cúmplice e que cuida direitinho de mim. Ter me dado a dádiva de ter dois filhos amáveis e obedientes. Dois corações que batem fora do meu corpo. Ter me presenteado com fiéis fãs que oram, lutam e confiam em mim. Aquelas pessoas que nunca chegaram perto de mim, mas sentem um amor, um respeito, um carinho, ou nem sabem dizer o quê. É louco! Mas sentem algo (Eu oro e agradeço a Deus por vcs tbm). Ter me dado saúde, paz, amor, discernimento, alegria, harmonia, felicidade, esperança, e renová-las a cada dia. Ter tornado todos esses sonhos em a mais pura realidade! Amém", escreveu.

