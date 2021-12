Carla Perez e Xanddy participam juntos do Altas Horas

O cantor Xanddy, da banda Harmonia do Samba, e sua esposa, a ex-dançarina do grupo É o Tchan, Carla Perez, participaram juntos da gravação do programa Altas Horas, da Globo, nesta quinta-feira, 8. Na atração comandada por Serginho Groisman, o casal falou sobre trabalho e relacionamento.

De acordo com o site "Gshow", durante entrevista, Carla falou sobre o começo de sua carreira: "Eu não escolhi ser dançarina, aconteceu".

E a loira acrescentou: "No início, me chocou, porque eu era menor de idade. Hoje, agradeço muito o início da minha carreira por estar vivendo tudo o que eu vivo hoje e a família que Deus colocou na minha vida".

Carla ainda relembrou, emocionada, o esforço que sua mãe fez para que ela seguisse na estrada: "Na minha primeira viagem, minha mãe me levou para pegar o ônibus da banda, mas não tinha ônibus para ela voltar para casa. Ela ficou a madrugada inteira na rua esperando um transporte. Ela sempre foi muito guerreira".

Xanddy, por sua vez, comentou como conheceu a mulher: "Eu já conhecia ela das telas e já a desejava como grande parte do Brasil. Depois de alguns anos, ela foi a um show e me conquistou com o olhar", e garantiu que foi ela quem tomou a iniciativa: "Eu nem ousaria, porque era muita areia para o meu caminhão". No entanto, Carla avisou: "Quando eu vi esse homem desse tamanho, dançando daquele jeito foi paixão à primeira vista. Encontrei a tampa da panela".

O casal está junto há 15 anos e tem dois filhos, Camilly Victoria e Victor Alexandre.

O programa vai ao ar neste sábado, 10, às 23h14.

adblock ativo