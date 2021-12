Carla Perez e Xanddy estão em crise conjugal, diz jornal

Xanddy e Carla Perez em crise? Será? Pelo visto, segundo o jornal "Diário de S. Paulo", sim. A publicação noticiou nesta segunda-feira (24) que o casal passa por uma séria crise conjugal. Eles, inclusive, beiram a separação.

Para evitar tal situação, ainda de acordo com o jornal, Carla vem se dedicando (arduamente) ao maridão, que é o líder da banda Harmonia do Samba. Ela até teria adiado a gravação de seu programa na TV Aratu, filiada do SBT, para acompanhar Xanddy em uma viagem para os Estados Unidos.

A assessoria do cantor do Harmonia, no entanto, nega a crise e diz que o casal está às mil maravilhas. Prova disso seria as fotos que Xanddy e Carla apostam em seus perfis no Instagram desde que iniciaram a viagem.

Na última sexta-feira (21), por exemplo, os dois passaram o dia fazendo compras em Nova Iorque. Nas imagens, como esta que postamos aqui, eles parecem bem felizes. Mas será que por trás deste amor público, exibido nas redes sociais, existe um desconforto que pode resultar em separação? Fica aí a dúvida.

