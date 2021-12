Carla Perez e Xanddy curtem férias em Cancun

O casal Carla Perez e Xanddy está curtindo férias em Cancun, no México. Nesta terça-feira, a apresentadora publicou no instagram uma foto e fez uma declaração de amor ao marido. "Por você eu bebo o mar de canudinho E atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração #FériasModoOn #Cancún #México #LoveForever #BençãoDeDeus", escreveu Carla.

adblock ativo