Carla Perez e Xanddy comemoram "bodas de seda" no Chile

Carla Perez e Xanddy estão curtindo o aniversário de 12 anos de casamento no Chile. A apresentadora postou na rede social Instagram uma imagem ao lado do amado "Hoje a gente tá só de namoradinho #SantiagoChile #Nivercasamento #bodasdeseda", escreveu na legenda.

Xanddy usou o Instagram dele para fazer uma declaração a Carla Perez. "5 de Outubro. 14 anos juntos e 12 casados. Muitas vezes me pergunto: Como seria minha vida sem ela? Sabe qual é a resposta? Seria pela metade, porque ela simplesmente me completa, é de verdade a minha outra metade. Só entendi o verdadeiro sentido do matrimônio há sete anos quando entreguei a minha vida a Cristo. Se todos pudessem entender o verdadeiro sentido, o mundo seria muito mais lindo, a família verdadeiramente valorizada e protegida. Agradeço a Deus todos os dias por ser a metade dela, por ela caminhar comigo, por segurar a minha mão, por muitas vezes ser meu chão. Agradeço a Deus por ela ser a mãe dos meus filhos, por ela muitas vezes discordar e me fazer acordar. Tivemos que nos despir do orgulho e vaidade pra chegar até aqui, casamos jovens, famosos e vencer os obstáculos nessa caminhada não foi fácil, mas acreditamos e aqui estamos", escreveu o líder do Harmonia do Samba.

