Carla Perez anuncia que vai sortear cachorro e público reage

Um vídeo em que a apresentadora Carla Perez diz vai sortear um cachorro no programa infantil dela, o Clube da Alegria, provocou a revolta do público no Youtube. O anúncio foi feito através de um vídeo publicado dia 4 de outubro, mas que só agora criou polêmica. O vencedor da promoção Meu Pet será quem der o melhor nome ao animal até o dia 31 de outubro. "Esse cachorrinho pode se tornar o seu melhor amigo. Ele está ansioso esperando por você", diz a apresentadora.

No canal do programa no Youtube, o público reagiu ao sorteio. "É muito sem noção essa Carla Perez. Ter um animal de estimação é uma responsabilidade que deve ser assumida com base em reflexão e consciência sobre a dedicação necessária, os cuidados e despesas envolvidos e a disponibilidade amor para dar ao animal. Essa responsabilidade não pode ser atribuída por sorteio; Bicho não é brinquedo", revoltou-se a usuária Pepitaquerida.

"Realmente estou decepcionada com sua atitude ate gostava de vc, depois dessa perdeu meu respeito, onde já se viu sortear cachorro?", escreveu Carla Maria. Outros usuários pediam para a apresentadora desistir do sorteio.

A cantora se defendeu. "Apenas para esclarecer esse assunto que estão tentando polemizar. Ganhei um cachorrinho muito fofinho. E pelo simples fato de ter vários cachorros, resolvi presentear/sortear para alguma família que sonha em ter um cachorrinho", explicou.

No Instagram, ela escreveu que não via maldade no sorteio. "Desculpe se ofendi alguém com minha atitude que julguei ser bondosa. Espero que esse assunto acabe aqui", pediu Carla.

Confira abaixo o vídeo da promoção:

