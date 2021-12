Carla Diaz rebate crítica sobre sua personagem em Plano Alto

A atriz Carla Diaz não gostou das críticas feita pelo colunista Rodrigo Constantino, em seu blog no site da Veja, sobre Plano Alto, a nova minissérie da Rede Record. Ela usou sua conta no Instagram para comentar as críticas recebidas dele.

Na última quinta-feira, 25, o colunista criticou a emissora e o autor da minissérie de ter criado a personagem Lucrécia, inspirada em Elisa Quadros, conhecida como Sininho, a chefe dos Black Blocs. A personagem é feita por Carla que rebateu as críticas, acusando o colunista de não saber separar a realidade da ficção.

"Sempre fui a favor da liberdade, principalmente a de expressão, mas não posso me calar quando usam disso para fazer polêmica com meu nome e com aspas distorcidas. Vi isso hoje no blog do então jornalista Rodrigo Constantino, da Veja", disse Carla.

No post, a atriz diz que Constantino foi "um desvairado na história". Carla ainda afirmou que não defende a violência em protestos e o acusou de ter manipulado as aspas, para dizer palavras raivosas.

"Primeiro, vi que ele não sabe diferenciar ficção de realidade, ou seja, a Lucrécia da Carla. Em momento algum enalteci alguém ou um lado político e muito menos defendi a violência que ocorreu, pelo simples fato de que como atriz meu papel é representar o texto que me foi dado e não ter a pretensão de revelar a verdade sobre as manifestações ocorridas.", escreveu.

Ela considerou o caso como "lamentável" e comentou sobre a importância de atuar da melhor maneira para que as pessoas tiram suas próprias conclusões. "Tenho sim, como atriz, a obrigação de colocar o problema da melhor forma, para que a sociedade tire suas conclusões, inclusive eu, na qualidade de cidadã. Lembrando que, Lucrecia, personagem que interpreto em Plano Alto, faz parte de uma ficção. Lamentável que um jornalista seja desvairado a esse ponto" .

