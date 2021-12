Carla Cristina assina contrato com canal de Marlene Mattos

Carla Cristina é a mais nova contratada do canal a cabo E+TV, da diretora Marlene Mattos. A ex-cantora e agora apresentadora vai comandar um programa que será gravado no Rio de Janeiro.

Carla ainda não revelou qual será o formato da atração, mas está empolgada com o novo desafio. "Estou muito feliz com esse convite. Posso adiantar que será um programa com muito alto astral. Ainda não posso revelar o formato, mas será a minha cara", disse.

