Carioca, do Pânico, é internado após reação alérgica

O humorista Márvio Lúcio dos Santos, o Carioca do programa "Pânico na Band" segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Ele deu entrada na unidade médica no domingo, 14, após sofrer uma reação alérgica respiratória por causa de uma maquiagem, utilizada por ele para imitar o cantor Seu Jorge.

Na noite desta quarta, 17, Carioca publicou uma foto em seu perfil no Instagram para informar que está bem.

"Oi gente, está tudo bem comigo... Eu tive uma reação alérgica da maquiagem e levou a um broncoespasma. Isto aconteceu depois da imitação do Seu Jorge no domingo. Não me senti muito bem após o programa e fui internado. Provavelmente saio daqui amanhã se Deus quiser", escreveu ele.

Os seguidores do humorista enviaram mensagens torcendo por sua melhora. "Que ótimo que está tudo bem, ficamos preocupados... ótima recuperação", disse uma internauta.

"Melhoras man porque quero te ver com força total, fazendo geral desse Brasil todo rir, nada pode te parar meu velho, só Deus mesmo e ele ainda tem muitos planos pra você", disse outro seguidor.

