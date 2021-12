Carine Felizardo é a vencedora do Miss Bumbum Brasil 2012

A representante do Pará, Carine Felizardo, é a dona do bumbum mais bonito, segundo o concurso Miss Bumbum Brasil 2012, que teve a final na noite de sexta-feira, 30. A ex-latinete Andressa Urach, que representou Santa Catarina, foi a segunda colocada, seguida por Camila Vernaglia, de São Paulo. A vencedora vai levar R$ 5 mil e está

garantida como capa da revista Sexy de janeiro. A segunda e terceira colocadas ganharam R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente.

"Fico muito feliz de representar esse estado. Pena que não achei nenhuma música paraense para sensualizar", disse Carine após o título. Ela entrou no palco com uma bandeira do Brasil e do Pará. A Miss Bumbum Simpatia, que premiou a mais simpática das belas concorrentes, foi para Laura Keller, a ex-Mulher Múmia.

adblock ativo