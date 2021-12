Cantora Pitty se irrita com "ditadura da magreza"

A cantora Pitty desabafou no Twitter sobre a ditadura da magreza que toma conta do Brasil. Ela compartilhou um texto de Nadia Lapa, concordando com a autora, sobre a participação de Gaby Amarantos e Preta Gil no quadro Medida Certa, do Fantástico.

"Como explicar que duas mulheres que há um par de meses celebravam os corpos, se diziam gostosas e satisfeitas com o próprio peso, incentivavam outras mulheres a descobrirem a autoestima independente da aparência, possam agora estar em busca da 'medida certa'? (...) Com certeza elas estão ganhando muito por participarem do programa (e eu não falo apenas do dinheiro). Também não têm nenhuma obrigação de serem modelos para as gordas. Elas podem mudar de ideia quando quiserem, mil vezes. Mas a mensagem que fica é: "dizia que era feliz sendo gorda, mas tudo o que queria era emagrecer".

Pitty ainda disse que achou estranho ter postado uma foto no Twitter e alguns seguidores terem escrito que ela estava gorda e outros, magra. "Parem com essa merda. Apaguei mesmo todos os comentários idiotas pra mostrar que ISSO NÃO É IMPORTANTE. chega de escravidão, sai dessa", escreveu no perfil.

