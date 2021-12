Cantora Iggy Azalea aceita pedido de casamento

A cantora Iggy Azalea, de 24 anos, foi surpreendida com um pedido de casamento na segunda-feira, 1º, por seu namorado, o jogador de basquete Nick Young, durante a sua festa de aniversário de 30 anos. Ele atua nos Los Angeles Lakers, time da liga norte-americana (NBA).

Durante a confraternização com a família e os amigos, o atleta se ajoelhou e pediu a cantora em casamento. Iggy não pensou duas vezes e, emocionada, aceitou. "Quer casar comigo?", pergunta Nick. "Sim", responde Iggy, ao som de aplausos.

A cena foi registrada por uma amiga do casal, que posteriormente publicou o vídeo em seu perfil no Twitter. Depois da festa, a cantora mostrou o anel, cravejado com brilhantes, em uma foto publicada em sua conta no Instagram. Eles estão juntos desde 2013.

Swaggy P celebrated his birthday tonight by popping the question to his girlfriend Iggy! pic.twitter.com/mF3W5eRau2 — Karεn Ciѵil (@KarenCivil) 2 junho 2015

Happiest Day #Isaidyes Uma foto publicada por Iggy Azalea (@thenewclassic) em Jun 2, 2015 às 12:54 PDT

