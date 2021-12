A cantora Amanda Valverde, de Brasília, está bombando nas redes sociais e no YouTube com uma versão da música "Lepo, Lepo", da banda baiana Psirico. A resposta ao hit de Márcio Victor fala de uma mulher que deu a volta por cima. Publicado no canal de vídeos dia 31 de janeiro, já tem mais de 12 mil visualizações.

Os versos da paródia são instigantes:

Ah, fiquei sabendo que você ta duro,

pé rapado, se lascou, seu abusado

Ah, vou te dizer pra onde correr

volta pra aquela louca que eu flagrei com você

Agora eu tô bem de verdade

Você nunca vai me merecer

Já conclui minha faculdade

Teu dinheiro e o dela não dão nem a metade

E eu já tenho carro, tenho teto e já não ouço mais o seu lero, lero

Mereço mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, que lepo, lepo

Veja o vídeo:

Cantora faz sucesso com versão feminista do hit "Lepo, Lepo"

