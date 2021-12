Cantora é vítima de intolerância religiosa na internet

A cantora Margareth Menezes foi vítima de intolerância religiosa por parte de seguidora no twitter no último dia 2. Em homenagem à Iemanjá, cuja data festiva acontecia no mesmo dia, a cantora postou em sua conta pessoal no microblog a seguinte mensagem: "Salve a Rainha do mar. Deusa da Imensidão azul e das profundezas intocadas e inexploradas dos mistérios do mar. Salve, Iemanjá! Força Maior.".

Uma seguidora, que atende pelo nome de Irys Delfino, insatisfeita com a postagem da morena, expressou em sua conta que Iemanjá "não tinha poder nenhum" e provocou a crença da baiana dizendo que "estava repreendido em nome santo do Senhor Jesus".

De forma educada, Margareth replicou em sua conta que "a manifestação do Poder Superior é muito maior do que a ignorância humana. Poder Divino se manifesta independente de nós. Fato!".

Após uma série de ofensas por parte da seguidora, a cantora não se conteve e entrou na discussão postando: "Cada um só expande seu conhecimento de acordo com o quanto estuda a sua espiritualidade. O que você acha não significa nada para mim".

Após uma enxurrada de críticas contra a atitude preconceituosa, a seguidora deletou a conta no microblog.

É possível a gente defender um assunto sem precisar ofender a ninguém.Sou contra xingaremos e adjetivos grosseiros.Melhor falar de #PAZeAMOR — Margareth Menezes (@MagaAfroPop) 5 fevereiro 2014

