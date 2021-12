Cantora do Aviões do Forró exibe barriga sarada

Solange Almeida, cantora do Aviões do Forró, exibiu uma barriga sarada ao postar uma foto de biquíni em seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira, 7. Vale lembrar que ela deu à luz a Maria Esther no dia 29 de outubro do ano passado.

A cantora foi uma das atrações do Carnaval de Salvador e agora está de férias.

Solange é uma das famosas que já se submeteu a uma cirurgia bariátrica, também chamada de redução de estômago. Ela saiu do manequim do 52 para o 38.

