Cantora desabafa sobre ação contra a Bamdamel

Os 30 anos da axé music, festejados neste ano, não estão sendo só de alegria. Pelo menos, para Márcia Short, um dos ícones do ritmo. Ela - que foi um dos grandes nomes da Bamdamel de 1990 a 1994 - está indignada. Tudo por conta de um processo trabalhista que já dura 21 anos.



Ao longo deste período, diz Márcia, várias sentenças favoráveis foram dadas pela Justiça, mas os empresários se esquivaram de pagar a dívida. Por conta disso, o processo dela - com o cantor Robson Morais (outro ex-integrante do grupo) - já ultrapassa a casa dos R$ 5 milhões (cifra atualizada em 2014), segundo Diego Almeida, advogado da dupla.



Ele ainda afirma que já foi tentado bloquear bens da banda, assim como a marca, mas que isso acaba não acontecendo devido a uma manobra dos responsáveis pelo grupo, que transferem a gerência da marca para outras empresas. Neste ano - quando a Bamdamel voltou para comemorar as três décadas do ritmo baiano, depois de um período no ostracismo - Márcia resolveu colocar a boca no mundo. "Fiquei um tempo sem comentar o assunto, mas agora estou com toda a força para resolver esta situação", afirma ela, que, entre hoje e amanhã, se reunirá com os advogados.



A Chame Gente falou com o empresário da Bamdamel, Alberto Silva, mas ele disse que a ação está na Justiça e que não irá comentar o caso.

