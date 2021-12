Cantora baiana encanta jurados do The Voice Brasil

A cantora baiana Ju Moraes, vocalista do grupo Samba D' Ju, deu um show no segundo episódio do reality musical The Voice Brasil (Rede Globo), na tarde deste domingo, 30. Cantando a canção Amado, de Vanessa da Mata, a artista foi disputada por três dos quatro jurados do programa. Entre Cláudia Leitte, Carlinhos Brown e Daniel, Ju preferiu integrar o grupo da representante do axé baiano.

Durante a sua participação, Ju elogiou todos os jurados. Galanteou o cantor Daniel, a quem chamou de lindo, e afirmou que Carlinhos Brown era o seu maior ídolo. Mesmo com os paparicos, Ju disse que sua preferência em integrar a equipe de Cláudia Leite foi uma escolha de coração. "Hoje eu vou seguir meu coração e vou ficar com Claudinha", revelou.

Como o programa é gravado, a cantora teve que guardar segredo sobre a aprovação. Na manhã deste domingo, por volta das 7 horas, Ju Moraes chegou a postar em sua página na rede social Facebook. "Finalmente é Domingo. Temos um encontro marcado hein?! Hoje, às 14h15, na TV Globo. Conto com a torcida de todos vocês. Ansiooooooosaaaaa!", confessou.

Minutos após a sua participação, os internautas parabenizaram a artista com mensagens de carinho e apoio. "Fiquei apaixonada pela sua voz!!!", dizia um dos recados enviados para sua página no Facebook.

