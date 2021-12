Cantora ajuda família a encontrar menino perdido

A cantora Cláudia Leitte ajudou uma família a encontrar um menino que estava perdido no bairro do Campo Grande, em Salvador. Na tarde deste domingo, 4, ela havia publicado em seu perfil nas redes sociais a foto do garoto, que não teve o nome e idade divulgados.

No post, a cantora informou que a criança, que segundo ela aparentava ser autista, estava no Juizado da Infância do bairro de Ondina.

"URGENTE!!!!! A criança da foto foi encontrada sozinha nas ruas do Campo Grande, aqui em Salvador. A julgar pelas informações q recebi, ele é autista. O garoto se encontra no juizado de Ondina sob os cuidados de Ana Barbuda. Repassem a informação, por favor. Obrigada!", escreveu na legenda da foto.

Minutos depois, a cantora lançou outro post, desta vez com a informação de que o jovem já estava com a família. "O garotinho está com a família! sobre o post anterior!", publicou Claudinha.

Até as 19h, a publicação no Facebook da artista tinha mais de 10 mil curtidas, cerca de 100 comentários e mil compartilhamentos.

Juizado da Infância e da Juventude

De acordo com o Juizado da Infância e da Juventude (Pró-Menor), localizado em Ondina, a criança deu entrada na unidade na noite da última sexta-feira, 3.

No mesmo dia, o menino foi encaminhado para a Central de Regulação de vagas para crianças e adolescentes em situação de risco pessoal ou social da prefeitura, que fica no bairro do Caminho das Árvores.

Ainda de acordo com o Juizado, os pais foram até a unidade em busca do filho, que retornou para casa.







adblock ativo