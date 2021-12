Cantor Wanderley Cardoso está internado após infarto

O cantor Wanderley Cardoso, de 67 anos, está internado no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Quinta D'or, no Rio de Janeiro. Ele deu entrada no hospital na noite de terça-feira, 20, após sofrer um infarto. O hospital ainda não divulgou o estado de saúde do cantor.

Wanderley Cardoso ficou conhecido como "Bom Rapaz" na época da Jovem Guarda. Ele também esteve presente na primeira formação dos Trapalhões, ainda chamado Adoráveis Trapalhões, ao lado de Renato Aragão, Ted Boy Marino e Ivon Curi.

