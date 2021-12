Cantor Sérgio Reis tem alta do hospital

O cantor Sérgio Reis, 73, recebeu alta na manhã deste sábado, 21, do hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde estava internado desde o último domingo, 15. O cantor passou mal na noite de sábado, 14, e foi internado na UTI da Casa de Saúde de São Carlos (232 km de São Paulo), sendo transferido para a capital paulista na manhã seguinte.

Sérgio Reis estava na cidade para um show com o cantor Renato Teixeira, em uma festa junina do Clube São Carlos.



Ele passou mal no hotel e foi levado para a Unimed (rede de assistência médica) da cidade e, em seguida, transferido para a UTI da Casa de Saúde. Ele passou por uma série de exames que constataram que ele teve uma taquiarritmia (aceleração da frequência cardíaca).

Em 2012, o cantor ficou dez dias internado em Belo Horizonte (MG) após sofrer uma síncope (perda súbita e rápida da consciência) durante um show e cair de uma altura de cerca de dois metros. Ele fraturou duas costelas e sofreu uma contusão no ombro.

adblock ativo