Cantor Sam Smith faz acordo por plágio em 'Stay With Me'

O cantor pop britânico com cinco indicações ao Grammy deste ano, Sam Smith, foi forçado a pagar royalties de composição ao norte-americano Tom Petty pelo single Stay With Me. A música teria semelhanças com o clássico I Won't Back Down, de 1969. As informações são do jornal britânico The Sun.

Ainda de acordo com a publicação britânica, Smith e Petty chegaram a um acordo extrajudicial em outubro - nele, 12,5% dos créditos da composição passam a ser de Petty e do cantor e compositor Jeff Lyne, que também assina a música original.

Segundo a NME, uma fonte próxima ao caso disse que quando a faixa de Sam foi divulgada ficou claro para diversos músicos que haviam notáveis semelhanças entre as canções. Stay With Me vendeu quatro milhões de cópias em todo o mundo e concorre em duas categorias do Grammy 2015 - melhor performance pop e gravação do ano.

