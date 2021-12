Cantor Psy dá lição de geografia a Dennis Rodman no Twitter

Incomodado por ter sido relacionado com o regime comunista de Pyongyang, o cantor sul-coreano Psy deu nesta quarta-feira uma lição de geografia no Twitter a Dennis Rodman, que havia escrito na rede social que esperava encontrar o artista em sua viagem à Coreia do Norte.

"Pode ser que veja o cara do Gangnam Style durante minha estadia", escreveu em sua conta no Twitter Rodman, que faz parte de um grupo de treinadores e ex-jogadores de basquete que viajou a Pyongyang para participar de vários eventos.

Psy respondeu imediatamente ao cinco vezes campeão da NBA para lembrar a ele que a península da Coreia está dividida em dois países há mais de meio século.

"Eu sou do Sul, amigo!", respondeu o cantor, famoso por ter sido o único a superar o um bilhão de visitas no Youtube, barreira ultrapassada com o clipe Gangnam Style.

Rodman, uma das estrelas da NBA na década de 90, faz parte de um grupo, no qual também estão presentes três membros da equipe acrobática Harlem Globetrotters, que visitará a Coreia do Norte até o dia 5 de março.

