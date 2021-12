Cantor Pablo nega ter excluído conta em rede social

Apesar das críticas que andou recebendo por exibir músculos e roupas curtas durante treinos na academia em seu perfil no Instagram, o cantor Pablo nega que tenha excluído sua conta na rede social.

O empresário de Pablo, Josué Eleutério, contou que o cantor ficou surpreso ao saber que as pessoas estão falando que ele encerrou o perfil. Eleutério disse que Pablo acredita que tenha ocorrido algum problema com o seu perfil e por isso ele está fora do ar.

