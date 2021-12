Cantor Netinho volta para a UTI do Sírio Libanês

O cantor Netinho voltou a ser transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após sentir fortes dores de cabeça, informa boletim médico divulgado na tarde deste sábado, 25. Segundo o boletim assinado pelo diretor técnico hospitalar Antonio Carlos Onofre de Lira e pelo diretor clínico Paulo Cesar Ayrosa Galvão, foi diagnosticado um hematoma na região do cérebro do cantor e a equipe optou pela transferência para a UTI.

Netinho está internado desde o último dia 10 de maio, em decorrência de complicações hepáticas. Na sexta-feira, 24, após ter apresentado constante melhora no quadro clínico, o cantor saiu da UTI e foi transferido para um quarto. Segundo o boletim, no momento o paciente encontra-se estável, consciente e respira sem ajuda de aparelhos.

