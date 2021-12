Cantor Netinho permanece internado após boatos de sua morte

O cantor Netinho, de 46 anos, permanece internado na unidade de tratamento intensivo (UTI) do Hospital Aliança na manhã desta quarta-feira, 8. Até o momento, nenhum novo boletim médico foi divulgado pela equipe médica que acompanha o artista. A assessoria de comunicação do cantor também não informou sobre o estado de saúde de Netinho.

Na noite desta terça-feira, 7, depois de boatos sobre a morte de Netinho, o médico-cirurgião Jorge Bastos informou, por volta das 22h30, que o cantor permanece na UTI, com quadro infeccioso, mas sem correr risco iminente de morte.

Por conta dos boatos, alguns amigos do cantor, como a cantora Ivete Sangalo, estiveram no hospital para saber de médicos e assessores do artista qual seria o real estado de saúde dele. Uma das integrantes da assessoria de imprensa do artista baiano chegou a considerar uma "perversidade" a criação do boato.

Também sites e portais de notícia chegaram a informar o estado grave da saúde de Netinho, que está, segundo Jorge Bastos, respirando com ajuda de aparelhos. "Mas isso é para que ele fique mais confortável", explicou o médico.

Conforme Bastos, o cantor tinha deixado a UTI no domingo, 5, por conta da melhora no quadro de hemorragia após a realização de uma biopsia para retirar material de micronódulos no fígado.

Quando já estava no quarto, ainda no domingo, e fazia uso de dieta prescrita, foi identificado um quadro infeccioso que fez o cantor voltar para a UTI.

Apelo - Pelo Facebook, ainda na noite desta terça, Ivete pediu aos fãs que rezem pelo amigo. "A pouco estive no hospital para visitar Netinho. Estive com a familia toda , rezei ao lado dele. Todos estão numa corrente de amor e positivismo. Vamos juntos mandar o que há de melhor para ele que amamos tanto e que vai se recuperar o mais rapido possivel !", escreveu a cantora.

Infecção - O médico que acompanha o artista disse que o coágulo que há no fígado do cantor infeccionou e ele foi levado de volta para passar por cuidados intensivos.

Foi feita uma cultura do material coagulado, e dentro de dois ou três dias deve sair o resultado, informando quais bactérias atuam no corpo de Netinho. "As primeiras 48 ou 72 horas após a administração dos antibióticos são cruciais. Mas ele, que é jovem, tem 46 anos, e não tem outras doenças, está evoluindo bem", disse Jorge Bastos.

O cantor é mantido sedado, pois vem utilizando ventilação mecânica para auxiliar a respiração. Segundo o médico, o procedimento é importante para dar conforto ao cantor, pois o coágulo no fígado impede a adequada expansão dos pulmões.

Jorge Bastos disse ainda que a possibilidade de recuperação é ampla, e que Netinho continuará a fazer exames constantes de imagem e laboratoriais.

Artistas - Artistas e amigos de Netinho também se posicionaram pelas redes sociais. "Galera, hora de parar de especular sobre a saúde do nosso Netinho. Orar e pedir a Deus para que ele se recupere", escreveu Carla Cristina no Twitter.

Também Márcio Vitor, do Psirico, escreveu no Twitter: "Tenho certeza que ele vai sair dessa! Deus e os Anjos do Bem estão nessa corrente de força ao nosso grande amigo Netinho".

Mensagem - Na manhã desta terça, o cantor mandou uma mensagem aos fãs, via assessoria de imprensa, pelo seu Instagram. No comunicado, ele agradeceu a energia e o amor que estava recebendo diariamente, além das orações e manifestações de carinho.

