Cantor Netinho é diagnosticado com tumor benigno no fígado

O cantor Netinho foi diagnosticado com adenomas hepáticos benignos, segundo o boletim médico emitido pelo Hospital Aliança, em Salvador, nesta segunda-feira, 29. Ele continua internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital, onde se recupera de uma cirurgia na região abdominal e tem o quadro de saúde estável.

Ainda não há previsão de alta. O cantor está sob os cuidados da equipe do clínico geral Jackson Noya.

Netinho foi internado há cerca de dez dias com fortes dores na coxa direita. Ele ficou na unidade por uma semana e foi diagnosticado com lesão aguda no músculo ilíaco direito. Na quarta-feira, 24, o artista retornou ao hospital, um dia depois de ter recebido alta, com fortes dores no abdômen.

