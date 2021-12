Cantor Netinho desabafa em rede social

O cantor Netinho utilizou a sua página oficial no Facebook para desabafar e retrucar declarações de diretor de hospital nesta quinta-feira, 30. O gestor o teria comparado com Marcio Vitor, vocalista do Psirico, criticando o fato de ter escolhido ir para um hospital em São Paulo quando estava doente, ao invés de continuar sendo tratado em Salvador, como o vocalista da banda de pagode ao ter apendicite no início deste ano. O artista falou ainda sobre a polêmica do uso de anabolizantes, a saúde pública e as doenças que o obrigaram a se afastar dos palcos.

Ontem um amigo me contou que leu há alguns dias num dos jornais daqui de Salvador, uma matéria onde um dirigente de um... Posted by Netinho Oficial on Quarta, 29 de abril de 2015

