Cantor Netinho continua na UTI do Hospital Aliança

O cantor Netinho continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Aliança, em Salvador, mas passa bem, segundo informações da assessoria do artista. Apesar da melhora, ainda não há previsão de alta.

Na última quarta-feira, 24, o cantor passou por uma cirurgia devido a problemas vasculares na região do abdômen. Ele deve ficar pelo menos mais dois dias na UTI em recuperação e não poderá receber visitas. O Hospital Aliança não divulgou ainda um boletim oficial com o estado de saúde do cantor, que está sob cuidados médicos desde a semana passada.

adblock ativo