Cantor Naldo quer a guarda do filho Pablo

Naldo e o filho Pablo estão em um grude só. A aproximação é tanta que o cantor entrou na Justiça pela guarda do adolescente.

O pedido, segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, foi registrado na 2ª Vara de Família do Fórum da Leopoldina, no Rio de Janeiro, com uma ação de exoneração de pensão e a guarda do filho.

Caso o pedido seja acatado, Pablo passa a morar com o Naldo e a mulher, Ellen Cardoso.

Ainda segundo o colunista, a mudança de lar é um desejo do próprio adolescente que escreveu uma carta de próprio punho afirmando que quer morar com o pai, para ser anexada ao processo.

Pablo é filho de Naldo com Branka Silva, sua primeira mulher.

