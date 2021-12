Cantor Luciano se irrita em show e público vaia

O cantor Luciano, que faz dupla com o irmão, Zezé di Camargo, surpreendeu o público que lotou o show em Linhares, no Espírito Santo, no domingo, 19. Uma criança iluminava o palco com uma luz azul e irritou o cantor, que repreendeu o pai do menino. "O irresponsável é você, o pai! Vou pedir para todo mundo te vaiar", gritou.

Segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, ele então solicitou aos seguranças que tirasse o brinquedo da mão do menino. Zezé tentou aliviar os ânimos. "O Luciano se exaltou um pouco, mas essa lanterna atrapalha mesmo a gente", disse. Mas o público não ligou para a desculpa e passou a vaiar Luciano. O irmão de Zezé, com o brinquedo nas mãos, debochou da situação e depois quebrou o objeto, jogando para trás do palco.

