Cantor Luciano está internado em São Paulo

O cantor Luciano, que faz dupla com o irmão, Zezé di Camargo, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde quarta-feira, 01. Ele faltou à gravação do programa "Caldeirão do Huck". A assessoria de imprensa da dupla, em nota, disse que um problema no pé incomodava o cantor. A suspeita é que ele esteja com gota - doença que eleva o nível de ácido úrico no sangue. Não há previsão de alta.

adblock ativo