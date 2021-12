O cantor sertanejo Leonardo se pronunciou, na tarde desta sexta-feira, 8, e negou a notícia sobre um suposto acidente aéreo em uma praia de Maceió. Segundo o site Caras, um vídeo, que está circulando nas redes sociais, mostra imagens de um avião que seria do cantor.

No entanto, por meio de sua assessoria, Leonardo desmentiu a informação. Ele afirmou que se encontra em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde realizou um show, e que está tudo bem. Na oportunidade, Leonardo lamentou pelas pessoas envolvidas no acidente.

Da Redação Cantor Leonardo nega acidente aéreo em praia de Maceió, diz site

adblock ativo