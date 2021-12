Cantor Leonardo é preso por tentar embarcar com munição

O cantor Leonardo foi detido na última sexta-feira, 31, em Brasília, no Distrito Federal, quando tentava embarcar no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek com 22 cartuchos de munição de calibre 22.

De acordo com a Polícia Federal, o cantor foi liberado logo após pagar a fiança, pois a munição não era de uso restrito. O sertanejo foi detido por não ter autorização para transportar munição.



Na mesma noite, Leonardo se apresentou na cidade de Santo Amaro, no inteior da Bahia, na Festa de Nossa Senhora da Purificação, padroeira da cidade.





