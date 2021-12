Cantor Igor Kannário é pego em blitz pela quarta vez

O cantor Igor Kannário voltou a ser notícia após ser pego em uma blitz com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. Esta já é a quarta vez, desde outubro do ano passado, que o músico passa pela mesma situação.

Dono de um carro modelo Citroen Air Cross, Kannário foi surpreendido por uma blitz da Superintendência de Trânsito e Transportes do Salvador (Transalvador), no bairro de Amaralina. Após a abordagem e a constatação de que os documentos estavam irregulares, o veículo foi levado para o pátio do órgão, no Vale dos Barris.

Nas outras ocasiões em que foi interceptado por uma blitz, o cantor estava sem a CNH, mas foi liberado após apresentar o documento. A infração é considerada grave, com multa de R$ 191,20, cinco pontos na carteira e apreensão do veículo.

