Cantor Hudson é solto e responderá crime em liberdade

O cantor Hudson, da dupla Edson & Hudson, vai responder em liberdade pelo crime de porte ilegal de armas de fogo. Ele foi liberado da Penitenciária Dr. José Augusto Salgado, em Tremebé, São Paulo, na tarde deste sábado, 23.

O pedido de habeas corpus foi feito pelo advogado do músico, Manoel dos Reis Andrade Neto, na manhã deste sábado, e concedido pelo desembargador Pedro Luiz Aguirre Menin. Hudson estava em Tremembé desde a noite desta sexta-feira.

O cantor foi preso ao ser flagrado na madrugada de quarta-feira, 20, com uma pistola 380 e um revólver calibre 38 carregados. Ele não tinha permissão de usar o armamento em público. Hudson pagou uma fiança de R$ 6 mil e foi preso novamente horas depois, porque a polícia de Limeira, município do interior de São Paulo, recebeu uma denúncia anônima e encontrou na casa do artista uma carabina calibre 38, uma pistola Beretta calibre 22, dois carregadores, munições - inclusive de uso exclusivo das Forças Armadas -, um soco-inglês e uma faca, além de uma pequena porção de maconha.

Se condenado, Hudson pode receber uma pena de dois a quadro anos de prisão por porte de arma, mais três anos por ter uma arma sem documentação e de três a seis anos por ter munição de uso restrito. Como é réu primário, o músico pode ter uma pena mais branda.

Hudson quase foi preso em janeiro de 2012 por não pagar pensão alimentícia de sua filha de 18 anos, por dois anos. À época, a dívida chegou a R$ 90 mil.

adblock ativo