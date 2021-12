Cantor Giovani não comparece ao enterro da filha

Gessyca Morais, filha do cantor Giovani que morreu na madrugada desta terça, foi enterrada na manhã desta quarta-feira, 15, no cemitério da Saudade, na cidade de Franca, em São Paulo, onde morava com a mãe, Laisa, e o irmão caçula, Marcelo. Giovani não compareceu ao enterro.

Entrevistado pelo portal Uol, o cantor Gian, tio da vítima, declarou que Giovani ainda está sem condições de falar sobre o assunto e diz não saber porque o irmão não compareceu ao sepultamento.

"Meu irmão foi ao velório, mas não compareceu ao enterro. Ele chegou na última hora, atrasado, quando ela já tinha sido enterrada. Não sei dizer por que ele não foi. Sei que está bem impressionado e sem condições de falar com ninguém. No momento oportuno, ele certamente irá falar. Está sendo bem difícil para a Laisa. A mãe tem uma dor maior. Só peço a Deus que conforte o coração deles. Meu sobrinho, o Marcelinho, está sustentando a tristeza da mãe. Mas daqui a pouco, ele vai precisar de ajuda. Não é fácil", disse.

Gessyca morreu em um acidente de carro na madrugada de terça-feira em Osasco (SP). A jovem estava acompanhada de dois amigos, um rapaz de 24 anos, que também morreu no acidente, e outro que ficou gravemente ferido.

O acidente aconteceu na Avenida Fuad, no bairro de Presidente Altino, quando o motorista do carro perdeu o controle do veículo e bateu em um poste.

Em nota oficial publicada nas redes sociais, a dupla sertaneja pediu privacidade e agradeceu as mensagens de carinho e força estão recebendo:

Neste momento difícil, lidando com a triste notícia do falecimento de sua filha Gessyca Morais, Giovani e sua família gostariam de agradecer a todos pela solidariedade, simpatia, força, as mensagens de carinho, amor, fé e esperança. A família pede privacidade para lidar com esta notícia e esperamos que a imprensa respeite isso.

