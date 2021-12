Cantor fala sobre morte do filho e a felicidade com Giulia

Pai coruja assumido, o cantor Tony Sales não esconde o carinho que sente por sua filha. Por conta disso, faz tudo que a pequena Giulia, de 2 anos, pede. "Sou apaixonado por criança e sou uma eterna criança também. Brinco muito com ela. Às vezes, pego os brinquedos dela, me empolgo e ela fala: 'Papai, vai quebrar! Você é muito grande'", revelou o cantor ao site Ego.

O líder da banda Raghatoni, que é casado com Scheila Carvalho, também comentou sobre a perda do primeiro filho. "A gente ainda sente muito a perda do Brian, lembra. Já superamos um pouco da dor, mas ela está sempre presente... Queria demais um menino e fiquei abalado", contou ele.

adblock ativo