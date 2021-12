Cantor estreia projeto Burburinho do Peixe em Minas

Depois da capital baiana, Alexandre Peixe leva o projeto Burburinho do Peixe para a cidade de Belo Horizonte (MG). O primeiro show da série de ensaios de inverno acontece nesta quarta-feira (14), véspera de feriado na capital mineira. A apresentação terá a participação da dupla Gleison e Bruno Mark e do cantor Naldo.

"A galera de Belo Horizonte sempre me recebeu com muito carinho. E os mineiros, que adoram a Bahia, mereciam sentir um pouco do calor de nossas festas em pleno inverno. Vai ser uma festa linda e cheia de energia", destaca Peixe, que segue a tendência de outros artistas baianos, como Xanddy (do Harmonia) e Durval Lélys (Asa de Águia), de levar seus projetos bem-sucedidos para fora do estado.

