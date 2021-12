Cantor é detido por dirigir sob influência de álcool

O cantor de R&B Miguel foi detido sob suspeita de dirigir sob a influência de álcool nesta quinta-feira perto de Los Angeles, nos Estados Unidos, disse um porta-voz da Patrulha Rodoviária da Califórnia.

Miguel, de 27 anos, foi parado por agentes nas primeiras horas desta quinta-feira na comunidade costeira de Marina del Rey por dirigir acima do limite de velocidade e ter o para-brisa matizado, disse a sargento Denise Joslin.

"Os policiais que investigam o caso observaram intoxicação alcoólica e ele (Miguel) foi detido por suspeita de dirigir sob influência (de álcool)", disse Joslin.

O cantor de "Adore" premiado com o Grammy, cujo nome completo é Miguel Jontel Pimentel, foi fichado e liberado poucas horas depois sob fiança de 5 mil dólares e deve comparecer ao tribunal em 9 de setembro, de acordo com os registros prisionais do Condado de Los Angeles.

Miguel dirigia um carro BMW com passageiros, e após a detenção o carro foi liberado para um dos ocupantes que não estava embriagado, disse Joslin.

