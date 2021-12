Cantor do Psirico curte férias em cidades norte-americanas

Márcio Victor, do Psirico, curtiu (e muito) suas férias nos Estados Unidos, assim como fez Léo Santana, do Parangolé. O cantor já retornou ao Brasil, mas antes aproveitou para desbravar as cidades norte-americanas de Miami, Caribe e Bahamas.

"Foi muito boa essa semana de repouso e pesquisa. Estou me sentindo renovado para enfrentar a maratona de shows até o Carnaval", contou o rapaz, afirmando que "foi uma viagem cheia de alegrias e aventuras, até a passagem do furacão Isacc rolou nesses dia, uma loucura!".

