O cantor e baixista Bruno Scornavacca, um dos integrantes do grupo KLB, venceu a primeira disputa profissional como lutador de MMA, no último domingo, 16.Confiante desde o início do confronto, o músico finalizou Diego Ramones com um mata leão, aos dois minutos do segundo round do Fair Fight.

O embate foi disputado no Via Funchal,em São Paulo, e contou com a presença intensa do público feminino, que apoio o músico lutador até o último minuto do confronto.

Ao final da luta, Bruno fez um desabafo ao UOL. "Eu vim aqui para me divertir porque eu não preciso disso. Isso daqui também é uma resposta para muita gente que fala mal do MMA e para muita gente que falou que eu estava fazendo uma bobagem. Tudo bem que na hora entrou por um ouvido e saiu pelo outro, mas é muito boa essa sensação. Não é para qualquer um entrar aqui e fazer uma luta como essa".

Confira alguns trechos da luta:



Da Redação Cantor do KLB vence primeira disputa no MMA; veja vídeo

