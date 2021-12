Cantor deixa The Voice Brasil, diz jornal

O elenco de treinadores do programa The Voice Brasil já sofreu a primeira baixa para a segunda temporada. O cantor Lulu Santos não vai fazer mais parte do programa, segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra. A saída foi amigável e em comum acordo com a direção do programa.

Boninho, que comanda o The Voice Brasil, está pensando agora em levar Caetano Veloso para ser um dos treinadores da atração. Se aceitar, o santoamarense vai se reunir a Claudia Leitte, Carlinhos Brown e Daniel, que continuam no programa que tem estreia prevista para junho.

