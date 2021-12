Cantor dá soco em fã ao tenta fugir de paparazzi

A banda One Direction se envolveu em uma briga no Aeroporto Internacional de Los Angeles. Os cantores foram atacados por uma legião de paparazzi quando o avião onde eles estavam aterrissou na cidade. Por conta do tumulto com os fotógrafos, uma fã afirma que foi acidentalmente atingida no rosto por Zayn Malik.

Gabrielle Meredith, que estava esperando por uma oportunidade para tirar uma foto com o cantor, acabou ficando no meio da confusão e foi atingida por Zayn quando ele tentava fugir de um cinegrafista.

Ela escreveu no Twitter: "Então, eu estava andando ao lado de Zayn e ele (cinegrafista) me bateu na cabeça com uma câmera e jogou sua mão. O meu chapéu amorteceu o golpe da câmera, mas Zayn bateu no meu rosto com vontade (sic)".

Os seguidores da banda foram rápidos para expressar a sua preocupação, mas Gabrielle insistiu que estava bem e explicou que supostamente também tinha dado golpes no cantor e no paparazzo.

Ela acrescentou: "Alguém tentou segurar Zayn quando ele me bateu, mas haviam muitas pessoas (sic)".Enquanto isso, o companheiro de banda de Zayn, Niall Horan, ficou furioso depois de ser pisoteado pela multidão.

O astro irlandês escreveu no Twitter: "Fui arrastado no chão por algum idiota com uma câmera. Eles poderiam ter respeitado os fãs também". Harry Styles, Louis Tomlinson e Liam Payne parecem ter escapado ilesos da confusão.

adblock ativo